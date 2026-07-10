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Мир

Популярным у туристов курортам угрожает плотоядный монстр

Рыба-удильщик, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 02:55 Фото: pexels
Аномальная жара в Европе привела к прибрежным водам полчища рыб, что спровоцировало всплеск численности опасной бактерии Vibrio vulnificus, известной как "плотоядная", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Star, риск заражения особенно высок на мелководье, в эстуариях и солоноватых водах вдоль Северного моря.

Ученые из Эксетерского и Портсмутского университетов уже зафиксировали рост численности Vibrio у берегов Великобритании.

Этот штамм особенно опасен: попадая в открытые порезы, ссадины или свежие татуировки, он может вызвать некротизирующий фасциит – быстрое отмирание тканей, требующее срочной операции или даже ампутации.

Эта бактерия также может вызвать сепсис, который в каждом пятом случае приводит к летальному исходу в течение одного-двух дней. Чаще всего инфекция проявляется рвотой и диареей, но при заражении через раны последствия могут быть фатальными.

Медики советуют закрывать повреждения на коже водонепроницаемыми повязками, тщательно мыться с мылом после купания и избегать употребления сырых морепродуктов из теплых вод. Изменение климата и "тепловые купола" над Европой делают эту проблему все более актуальной.

Ранее в МЧС предупредили об опасности, которую многие игнорируют летом.

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Аксинья Титова
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