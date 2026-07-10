Популярным у туристов курортам угрожает плотоядный монстр
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Star, риск заражения особенно высок на мелководье, в эстуариях и солоноватых водах вдоль Северного моря.
Ученые из Эксетерского и Портсмутского университетов уже зафиксировали рост численности Vibrio у берегов Великобритании.
Этот штамм особенно опасен: попадая в открытые порезы, ссадины или свежие татуировки, он может вызвать некротизирующий фасциит – быстрое отмирание тканей, требующее срочной операции или даже ампутации.
Эта бактерия также может вызвать сепсис, который в каждом пятом случае приводит к летальному исходу в течение одного-двух дней. Чаще всего инфекция проявляется рвотой и диареей, но при заражении через раны последствия могут быть фатальными.
Медики советуют закрывать повреждения на коже водонепроницаемыми повязками, тщательно мыться с мылом после купания и избегать употребления сырых морепродуктов из теплых вод. Изменение климата и "тепловые купола" над Европой делают эту проблему все более актуальной.
Ранее в МЧС предупредили об опасности, которую многие игнорируют летом.