Канибализм или увлечение анатомией: в Венгрии в доме у санитара нашли части тел

Венгерская полиция арестовала 30-летнего санитара, который, по словам следователей, собирал части человеческих тел, найденные на заброшенных кладбищах и на рабочем месте в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, Национальное бюро расследований Венгрии арестовало мужчину в Будапеште 17 июня. В ходе обыска квартиры подозреваемого следователи изъяли черепа, целую голень и руку, а также реконструкцию человеческого лица, сделанную из кожи лица. Другие кости были найдены в чемодане. Также было обнаружено сердце в банке, происхождение которого полиция пыталась определить, было ли оно человеческим или животным.

Мужчина, признавший во время допроса, что собирал части тела, сказал, что его особенно привлекали части человеческого тела, и что он готовил из них еду и ел их.

Арестованного подозревают в незаконном использовании человеческих тел. В полиции заявили, что мужчина "увлечен анатомией и патологией и любит препарировать животных".

Они подозревают, что он получил части тел, работая в больнице и выкапывая тела "на заброшенных кладбищах в Словакии и Венгрии".

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