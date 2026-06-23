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Туризм

В одной из стран Ближнего Востока неожиданно восстановили авиасообщение

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 02:59 Фото: unsplash
Власти Ирана полностью восстановили авиасообщение над западной частью страны и разрешили осуществление транзитных рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом стало известно из сообщения Организации гражданской авиации исламской республики на официальном сайте. До этого полеты выполнялись только в восточной части Ирана.

"Воздушное пространство западной части страны, как и восточной, начало функционировать в круглосуточном оперативном режиме. Помимо внутренних рейсов, созданы необходимые условия для выполнения транзитных полетов через воздушное пространство страны", – говорится в заявлении структуры.

Теперь все аэропорты Ирана могут осуществлять авиационную деятельность в соответствии с условиями и правилами, указанными в сборнике аэронавигационной информации страны.

Транзитный рейс – это авиаперелет к конечному пункту назначения, включающий одну или несколько промежуточных пересадок в других аэропортах. Такие перелеты оформляются единым билетом и позволяют добраться туда, куда нет прямых маршрутов, или существенно сэкономить на стоимости.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением из-за лазеров и БПЛА.

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Аксинья Титова
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