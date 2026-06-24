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Мир

"Кормила йогуртом": женщина заморила голодом полуторагодовалую дочь

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 08:39 Фото: unsplash
В городе Сент-Луис, штат Миссури (США) женщина заморила голодом полуторагодовалую дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на New York Post, мать ребенка арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми. Женщина не водила своих двоих дочерей на медосмотр больше года.

Дети питались одним только йогуртом и пюре. В день они получали около 250 калорий.

Младшей дочери было 1,6 года, она весила 4,5 кг. После госпитализации она умерла в больнице. Ее старшей сестре – 3 года, она весит 7,7 кг и сейчас находится в реанимации.

Помимо этого, у детей замечены проблемы с развитием. По словам бабушки детей, ее дочь несколько лет назад неожиданно порвала отношения с семьей. Свою младшую внучку она теперь увидит только в похоронном бюро.

Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах зафиксирован первый случай эвтаназии ребенка младше 12 лет после изменения законодательства два года назад.

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Аксинья Титова
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