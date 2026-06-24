Рекордная жара обрушилась на Европу: во Франции остановили АЭС, в Великобритании спасают бездомных

Европу накрыла мощная волна жары, которая уже побила сотни температурных рекордов и продолжает усиливаться. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции и Великобритании, где власти принимают экстренные меры для защиты населения и инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Во Франции 23 июня 2026 года зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений. По данным властей, с 18 июня не менее 40 человек утонули, пытаясь спастись от жары в реках, озерах и других водоемах.

Из-за экстремально высоких температур пострадала и энергетическая система страны. Атомную электростанцию Golfech 2 на юге Франции временно остановили после резкого повышения температуры воды в реке, используемой для охлаждения реактора. Еще несколько энергоблоков на других АЭС снизили мощность, пишет СNN.

Французские экологические нормы требуют ограничивать работу станций, если нагретая вода может нанести вред речным экосистемам.

В Великобритании метеорологическая служба выпустила крайне редкое красное предупреждение об экстремальной жаре. По прогнозам, температура может достичь +39...+40°C, что станет рекордом для июня.

Ситуацию усугубляет высокая влажность воздуха. В Лондоне показатели сравнивают с климатом Майами, Хьюстона и Нового Орлеана. Специалисты предупреждают, что такие условия повышают риск теплового удара и других заболеваний, связанных с перегревом.

На фоне жары британские благотворительные организации начали распространять рекомендации по помощи бездомным. Волонтеров просят предлагать людям на улице воду, головные уборы и солнцезащитный крем, а также помогать им находить места в тени.

В Швейцарии власти Женевы совместно с сетью кинотеатров организовали бесплатные сеансы для пожилых жителей. Людям старшего возраста разрешили находиться в кондиционируемых залах, чтобы переждать наиболее жаркие часы.

Эксперты предупреждают, что экстремальная жара несет не только угрозу здоровью, но и серьезные экономические последствия. По оценкам аналитиков, рост температур может привести к снижению производительности труда, проблемам в сельском хозяйстве и промышленности, а также к значительным потерям для экономики европейских стран в ближайшие десятилетия.

Глава ВОЗ заявил, что аномальная жара в Европе представляет угрозу для здоровья

"Данные говорят сами за себя: температура в Европе повышается примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру, что увеличивает вероятность и интенсивность экстремальной жары в будущем", – написал Тедрос Аданом Гебреисус.

На этом форе Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров уделить приоритетное внимание мерам по борьбе с изменением климата.

23 июня 2026 года в Астане был побит температурный рекорд, державшийся 85 лет.