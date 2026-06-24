12 лет без свободы: полиция Пакистана спасла француженку и ее детей

Полиция Пакистана освободила 54-летнюю гражданку Франции Сильви Ясмину и ее пятерых детей после того, как женщина заявила, что более десяти лет фактически находилась в заточении и подвергалась домашнему насилию со стороны мужа, сообщает Zakon.kz.

Семью обнаружили в городе Бара в провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от границы с Афганистаном. Муж женщины арестован, ведется расследование.

По данным полиции, о происходящем стало известно после того, как одному из сыновей удалось выбраться из дома и обратиться в правоохранительные органы. После спасения женщину и детей поместили под защиту в женский полицейский участок, пишет The Guardian 24 июня 2026 года.

Следователи сообщили, что Ясмина переехала в Пакистан в 2014 году и с тех пор не могла свободно покидать дом. По ее словам, муж применял к ней физическое и психологическое насилие. Полицейские также обнаружили у женщины видимые травмы на лице. Кроме того, дети, как утверждается, никогда не посещали школу.

Сейчас власти Пакистана взаимодействуют с французским посольством по вопросу возвращения женщины и детей во Францию. Сама Ясмина уже заявила о желании вернуться на родину.

Правозащитники назвали произошедшее тревожным сигналом и призвали обеспечить семье необходимую помощь и поддержку.

Ранее стала известна печальная история о том, как пакистанцы жестоко изнасиловали туристку на глазах у ее детей.