Сотрудницы фастфуда накормили посетительницу едой из мусорного бака из-за жалобы
По данным полиции, 31 мая женщина заказала еду в ресторане города Юнион, однако осталась недовольна заказом и попросила вернуть деньги. Вместо возврата сотрудники предложили переделать заказ.
После этого клиентке выдали якобы заново приготовленную еду. Позже ей позвонили из ресторана и сообщили, что сотрудники плюнули в заказ и достали его из мусорного бака. Осмотрев блюда, женщина пришла к выводу, что ей вернули ту же еду, на которую она ранее пожаловалась.
Затем посетительница связалась с менеджером заведения. По данным полиции, руководитель поговорил с сотрудниками и подтвердил обстоятельства произошедшего.
По информации Fox Carolina, по делу были арестованы 23-летняя Алия Сандерс, 19-летняя Тринити Райс и Шадела Холли. Задержания прошли в период с 16 по 22 июня.
В Wendy's заявили, что считают произошедшее недопустимым. Компания сообщила, что все подозреваемые были уволены сразу после начала внутренней проверки.
"Такое поведение совершенно неприемлемо и не отражает ценности Wendy's", – заявил представитель сети.
В настоящее время расследование продолжается. По данным полиции, всем трем фигуранткам предъявлены обвинения в фальсификации пищевых продуктов.