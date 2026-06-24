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Мир

Сотрудницы фастфуда накормили посетительницу едой из мусорного бака из-за жалобы

объедки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 01:12 Фото: magnific
В американском штате Южная Каролина арестовали трех сотрудников ресторана Wendy’s. По данным полиции, после жалобы посетительницы на заказ они достали еду из мусорного бака, плюнули в нее и снова подали клиентке, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 31 мая женщина заказала еду в ресторане города Юнион, однако осталась недовольна заказом и попросила вернуть деньги. Вместо возврата сотрудники предложили переделать заказ.

После этого клиентке выдали якобы заново приготовленную еду. Позже ей позвонили из ресторана и сообщили, что сотрудники плюнули в заказ и достали его из мусорного бака. Осмотрев блюда, женщина пришла к выводу, что ей вернули ту же еду, на которую она ранее пожаловалась.

Затем посетительница связалась с менеджером заведения. По данным полиции, руководитель поговорил с сотрудниками и подтвердил обстоятельства произошедшего.

По информации Fox Carolina, по делу были арестованы 23-летняя Алия Сандерс, 19-летняя Тринити Райс и Шадела Холли. Задержания прошли в период с 16 по 22 июня.

В Wendy's заявили, что считают произошедшее недопустимым. Компания сообщила, что все подозреваемые были уволены сразу после начала внутренней проверки.


"Такое поведение совершенно неприемлемо и не отражает ценности Wendy's", – заявил представитель сети.

В настоящее время расследование продолжается. По данным полиции, всем трем фигуранткам предъявлены обвинения в фальсификации пищевых продуктов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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