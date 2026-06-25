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Мир

Женщина нырнула с маской на острове и осталась без ноги

акулы в океане, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:26 Фото: magnific
Отдых на Галапагосских островах закончился тяжелой травмой для туристки из Австрии. Во время снорклинга у острова Санта-Фе на женщину напала акула, в результате чего ей пришлось ампутировать часть ноги, сообщает Zakon.kz.

Австралийка Элизабет отправилась плавать с маской вместе с мужем, гидом и группой туристов. Во время погружения на мелководье женщина установила камеру, когда внезапно почувствовала резкую боль в правой ноге. Как выяснилось, на нее набросилась акула. Об этом пишет издание Bild.

Несмотря на шок и сильные ранения, туристке удалось отбиться от хищника. Акула серьезно повредила ее правую голень и покусала левую лодыжку. К счастью, среди участников экскурсии оказались двое врачей из Канады, которые оказали пострадавшей первую помощь до прибытия в больницу.

"Когда я увидела ногу после нападения акулы, я поняла, что спасти ее невозможно", – рассказала Элизабет.

На лодке женщину доставили в больницу острова Санта-Крус. Медики были вынуждены ампутировать правую голень. Повреждения левой ноги оказались менее серьезными и быстро зажили. Свой 30-й день рождения австрийка встретила в больничной палате. Несмотря на пережитое, она сохраняет оптимизм.

"Я благодарна, что осталась жива. Сегодняшние протезы – настоящее чудо; я смогу продолжать жить своей жизнью", – заметила она.

Сейчас Элизабет заново учится ходить с помощью ходунков. На Галапагосских островах обитают различные виды акул, однако определить, какая именно особь напала на туристку, специалистам не удалось.

Ранее мы сообщали, что сотрудницы фастфуда накормили посетительницу едой из мусорного бака из-за жалобы.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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