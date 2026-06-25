Женщина нырнула с маской на острове и осталась без ноги

Отдых на Галапагосских островах закончился тяжелой травмой для туристки из Австрии. Во время снорклинга у острова Санта-Фе на женщину напала акула, в результате чего ей пришлось ампутировать часть ноги, сообщает Zakon.kz.

Австралийка Элизабет отправилась плавать с маской вместе с мужем, гидом и группой туристов. Во время погружения на мелководье женщина установила камеру, когда внезапно почувствовала резкую боль в правой ноге. Как выяснилось, на нее набросилась акула. Об этом пишет издание Bild.

Несмотря на шок и сильные ранения, туристке удалось отбиться от хищника. Акула серьезно повредила ее правую голень и покусала левую лодыжку. К счастью, среди участников экскурсии оказались двое врачей из Канады, которые оказали пострадавшей первую помощь до прибытия в больницу.

"Когда я увидела ногу после нападения акулы, я поняла, что спасти ее невозможно", – рассказала Элизабет.

На лодке женщину доставили в больницу острова Санта-Крус. Медики были вынуждены ампутировать правую голень. Повреждения левой ноги оказались менее серьезными и быстро зажили. Свой 30-й день рождения австрийка встретила в больничной палате. Несмотря на пережитое, она сохраняет оптимизм.

"Я благодарна, что осталась жива. Сегодняшние протезы – настоящее чудо; я смогу продолжать жить своей жизнью", – заметила она.

Сейчас Элизабет заново учится ходить с помощью ходунков. На Галапагосских островах обитают различные виды акул, однако определить, какая именно особь напала на туристку, специалистам не удалось.

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