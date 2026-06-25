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Мир

Воздушный шар с туристами вспыхнул в воздухе и рухнул на землю в Бразилии

Воздушный шар с туристами вспыхнул в воздухе и рухнул на землю, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:31 Фото: magnific.com
В бразильском штате Санта-Катарина произошла трагедия с туристическим воздушным шаром, на борту которого находился 21 человек. Во время полета в корзине возник пожар, после чего аэростат рухнул на землю, сообщает Zakon.kz.

По информации Zamin.uz, в результате происшествия погибли восемь пассажиров. Еще 13 человек, включая пилота, выжили. Местные власти сообщили, что все пассажиры идентифицированы, пропавших без вести нет.

По предварительным данным, возгорание началось внутри корзины воздушного шара. Пилот заявил, что пытался совершить аварийную посадку, и приказал пассажирам как можно быстрее покинуть корзину при снижении.

Поскольку катастрофа произошла рядом с медицинским центром, экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас специалисты проводят расследование для установления точных причин трагедии.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на складах в Шымкенте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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