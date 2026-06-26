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Мир

Токаев выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Землетрясение в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 08:00 Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом передает Акорда.

"В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям", – говорится в телеграмме.

Два землетрясения произошли у побережья страны в ночь на 25 июня.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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