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Политика

Токаев выразил соболезнования президенту Колумбии из-за жертв разрушительного землетрясения

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 15:51 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 августа 2026 года, направил телеграмму соболезнования президенту Колумбии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Абелардо де ла Эсприэлье и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Колумбии.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в Колумбии 10 августа 2026 года, погибли по меньшей мере 164 человека, более 880 получили ранения, свыше 3 000 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

Президент Колумбии объявил в стране режим национального бедствия и чрезвычайного положения. В наиболее пострадавших городах Кали и Перейра для безопасности и предотвращения мародерства вводился комендантский час.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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