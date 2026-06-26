В России задержали кыргызстанца с призывом к захвату власти

В российском городе Южно-Сахалинск задержан гражданин Кыргызстана, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 июня 2026 года, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) озвучил детали произошедшего.

Известно, что 33-летний мужчина, находясь за пределами Кыргызстана, систематически публиковал в Instagram материалы, содержащие, по версии следствия, провокационную информацию, а также призывы к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на территории России, после чего доставили в Кыргызстан.

Как уточнили в спецслужбе, чтобы избежать уголовной ответственности, он использовал вымышленные персональные данные и настройки конфиденциальности в социальных сетях.

Теперь подозреваемый помещен в следственный изолятор ГКНБ. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

В ведомстве также напомнили, что распространение в социальных сетях недостоверной и провокационной информации может повлечь уголовную ответственность, и призвали граждан ответственно относиться к публикуемому контенту.

Немного ранее сообщалось, что из Кыргызстана экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня.