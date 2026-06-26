#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В России задержали кыргызстанца с призывом к захвату власти

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:51 Фото: pexels
В российском городе Южно-Сахалинск задержан гражданин Кыргызстана, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 июня 2026 года, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) озвучил детали произошедшего.

Известно, что 33-летний мужчина, находясь за пределами Кыргызстана, систематически публиковал в Instagram материалы, содержащие, по версии следствия, провокационную информацию, а также призывы к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на территории России, после чего доставили в Кыргызстан.

Как уточнили в спецслужбе, чтобы избежать уголовной ответственности, он использовал вымышленные персональные данные и настройки конфиденциальности в социальных сетях.

Теперь подозреваемый помещен в следственный изолятор ГКНБ. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:51

Фото: Instagram/gknb.official

В ведомстве также напомнили, что распространение в социальных сетях недостоверной и провокационной информации может повлечь уголовную ответственность, и призвали граждан ответственно относиться к публикуемому контенту.

Немного ранее сообщалось, что из Кыргызстана экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота
21:45, 12 ноября 2024
В Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота
флаг, Кыргызстан
10:21, 24 ноября 2025
Сын экс-президента Кыргызстана задержан за призыв к свержению власти
наемник ЧВК Вагнера
09:06, 16 августа 2023
Еще одного кыргызстанца задержали за участие в боях в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гусман Кыргызбаев
17:01, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Япония возглавила медальный зачёт, Казахстан идёт пятым
Максим Мухаметов
16:51, Сегодня
Владивостокский "Адмирал" из КХЛ подписал ещё одного хоккеиста сборной Казахстана
Нурсултон Рузибоев
16:35, Сегодня
Узбекский боец UFC Рузибоев сделал вес перед боем с Пуляевым на UFC в Баку
Елдос Сметов
16:20, Сегодня
Фиаско Абужакыновой, возвращение Сметова, проигрыш Кыргызбаева в финале: итоги первого дня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: