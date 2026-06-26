В России задержали кыргызстанца с призывом к захвату власти
Сегодня, 26 июня 2026 года, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) озвучил детали произошедшего.
Известно, что 33-летний мужчина, находясь за пределами Кыргызстана, систематически публиковал в Instagram материалы, содержащие, по версии следствия, провокационную информацию, а также призывы к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на территории России, после чего доставили в Кыргызстан.
Как уточнили в спецслужбе, чтобы избежать уголовной ответственности, он использовал вымышленные персональные данные и настройки конфиденциальности в социальных сетях.
Теперь подозреваемый помещен в следственный изолятор ГКНБ. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
В ведомстве также напомнили, что распространение в социальных сетях недостоверной и провокационной информации может повлечь уголовную ответственность, и призвали граждан ответственно относиться к публикуемому контенту.
Немного ранее сообщалось, что из Кыргызстана экстрадирован казахстанец за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня.