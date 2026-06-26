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Мир

В России подняли пошлины для мигрантов

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 23:59 Фото: freepik
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз – за оформление российского гражданства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает повышение пошлин для мигрантов, в том числе:

  • в 12 раз – с 4 200 (около 25 841 тенге) до 50 000 рублей (307 640 тенге) – при оформлении российского гражданства;
  • в восемь раз – с 1 920 (11 813 тенге) до 15 000 рублей (92 292 тенге) при оформлении разрешения на временное проживание;
  • в пять раз – с 6 000 (36 916 тенге) до 30 000 рублей (184 584 тенге) – при оформлении вида на жительство.

Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 000 рублей (92 292 тенге) за каждого иностранного специалиста.

Ранее сообщалось, что в России задержали кыргызстанца с призывом к захвату власти.

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Аксинья Титова
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