74 и 83 года: в США казнят пожилых людей

74-летний американец Дасти Рэй Спенсер, осужденный за убийство своей супруги в 1992 году, стал самым пожилым заключенным, казненным в современной истории штата Флорида, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, смертный приговор Спенсеру привели в исполнение в тюрьме штата. Осужденного казнили путем введения смертельной инъекции.

По данным Департамента исправительных учреждений Флориды, до него самым пожилым казненным в штате было 72 года. В масштабах США самым пожилым человеком, казненным в современную эпоху, считается 83-летний Уолтер Лерой Муди-младший, казненный в Алабаме в 2018 году.

Спенсера осудили за убийство жены Карен. По материалам дела, в декабре 1991 года он был арестован за нападение на жену и угрозы убийством. Будучи под стражей, он предупредил супругу по телефону, что доведет начатое до конца после освобождения.

В январе 1992 года Спенсер напал на сына-подростка жены, пытавшегося защитить мать. Спустя несколько дней, по данным следствия, подросток обнаружил, что отчим избивает его мать кирпичом возле дома. Когда на место прибыли полицейские, они нашли Карен мертвой.

После признания виновным в убийстве первой степени и ряде других преступлений Спенсер был приговорен к смертной казни.

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