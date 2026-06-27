Одна ошибка во время уборки привела к масштабной операции в Турции

Жительница турецкого города Бурса по ошибке выбросила пакет, в котором находился почти килограмм золота, приняв его за мусор, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Zamin.uz, утраченные драгоценности оцениваются в 6,13 млн турецких лир (более 64,5 млн тенге). Семья собирала эти сбережения на протяжении многих лет с целью покупки дома.

Инцидент произошел в районе Акчалар провинции Бурса. После обнаружения пропажи семья сразу же обратилась в полицию и коммунальные службы.

По словам главы семьи Седаира Курназа, его жена случайно выбросила пакет во время уборки дома, приняв его за обычный мусор.

На данный момент неизвестно, был ли пакет вывезен мусоровозом или его кто-то обнаружил среди отходов. Правоохранительные органы и муниципальные службы начали расследование, а записи с камер видеонаблюдения в районе тщательно изучаются.

Ранее ученые назвали главную причину того, почему золото не ржавеет тысячи лет.