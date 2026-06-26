Ученые назвали главную причину того, почему золото не ржавеет тысячи лет
Как пишет Indian Defence Review, железо ржавеет до красного цвета, медь зеленеет, а серебро темнеет, в то время как золото, извлеченное из гробниц, затонувших кораблей и музейных витрин, выглядит почти так же, как и в момент своей обработки.
Химики обычно объясняют это нежеланием золота вступать в реакцию с кислородом, свойством, благодаря которому оно получило название "благородного" металла. Это отчасти объясняет его устойчивость к ржавчине.
Однако это объяснение оставляет неловкий пробел. В то время как чистое золото практически не реагирует с кислородом, наночастицы золота могут быть удивительно эффективны в ускорении реакций, инициируемых кислородом, – тех же самых химических реакций, которые вызывают ржавчину и потускнение других металлов.
Исследователи из Университета Тулейн (США) решили разобраться в этом противоречии на атомном уровне, используя квантово-механические модели для изучения взаимодействия молекул кислорода с двумя наиболее распространенными структурами поверхности золота.
Ржавчина и потускнение обычно начинаются, когда молекула кислорода расщепляется на два отдельных атома кислорода, которые затем прикрепляются к поверхности металла.
Ученые выяснили, что у двух наиболее распространенных типов золота атомы на поверхности фактически перестраиваются таким образом, что золото становится гораздо более устойчивым к окислению.
Эта перестройка, известная как реконструкция поверхности, происходит, когда самые внешние атомы золотой поверхности располагаются в ином порядке, чем тот, в котором они находились внутри основного металла.
Нереконструированные поверхности с более рыхлым, квадратным расположением атомов оставляли достаточно места для расщепления молекул кислорода. Однако, как только атомы упаковывались в более плотное гексагональное расположение, это расщепление становилось гораздо более затруднительным.
Прочность золота не является абсолютной, поскольку сам его оксид – нестабильное соединение. Тем не менее, исследование смещает акцент с общих химических свойств золота на специфическую геометрию его самых внешних атомов.
Ранее геологи обнаружили запасы золота в воздухе над Антарктидой.