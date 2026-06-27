В Аргентине открыли монумент, который уже называют новым рекордом Месси

В Аргентине установили новый рекорд, связанный с Лионелем Месси – в стране открыли гигантскую статую капитана сборной высотой 26 м. Таким образом, она превзошла предыдущую самую большую скульптуру, установленную в Индии (21 м), сообщает Zakon.kz.

По данным издания as.com, автором проекта стал местный художник Альдо Беройса. Статую разместили рядом с трассой Ruta Nacional 22 и улицей Мануэля Савио, на 1332-м километре – одной из главных дорог региона.

Скульптура изображает Месси в форме сборной Аргентины в момент поднятия Кубка мира, завоеванного на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Конструкция выполнена на стальном каркасе и облицована бетоном. Общий вес монумента составляет около 70 т, что делает его крупнейшим подобным изображением футболиста в мире.

Проект также имеет туристическую цель – власти региона рассчитывают, что новая достопримечательность привлечет болельщиков Месси и увеличит поток туристов в провинцию Неукен.

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! 🇦🇷👀



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



📷… pic.twitter.com/LHPAJvjQMR — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2026

Ранее сообщалось, что Лионель Месси останется на скамейке запасных в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Иордании 28 июня в Далласе.