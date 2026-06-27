Матч Аргентина – Иордания Месси начнет на скамейке запасных

Лионель Месси останется на скамейке запасных в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Иордании 28 июня в Далласе, сообщает Zakon.kz.

Такой вариант событий рассматривает главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, пишет ESPN.

"Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени, и дать отдохнуть ключевым игрокам", – говорится в сообщении.

Матч Аргентина – Иордания состоится 28 июня и начнется в 07:00 по времени Казахстана.

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира. На его счету:

хет-трик в матче с Алжиром (3:0);

дубль в игре с Австрией (2:0).

На данный момент на счету аргентинца 18 голов на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф. У сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании – ноль очков. Важно отметить, что сборная Аргентины является действующим чемпионом.

Нынешний Чемпионат мира по футболу бьет рекорды по числу команд, которые в первый раз сыграют на стадии плей-офф. Подобного показателя добилась сборная Кот-д’Ивуара, пробившая себе дорогу из группы Е.