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Спорт

Матч Аргентина – Иордания Месси начнет на скамейке запасных

Аргентина - Иордания, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 06:06 Фото: Facebook/leomessi
Лионель Месси останется на скамейке запасных в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Иордании 28 июня в Далласе, сообщает Zakon.kz.

Такой вариант событий рассматривает главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, пишет ESPN.

"Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени, и дать отдохнуть ключевым игрокам", – говорится в сообщении.

Матч Аргентина – Иордания состоится 28 июня и начнется в 07:00 по времени Казахстана.

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира. На его счету:

  • хет-трик в матче с Алжиром (3:0);
  • дубль в игре с Австрией (2:0).

На данный момент на счету аргентинца 18 голов на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф. У сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании – ноль очков. Важно отметить, что сборная Аргентины является действующим чемпионом.

Нынешний Чемпионат мира по футболу бьет рекорды по числу команд, которые в первый раз сыграют на стадии плей-офф. Подобного показателя добилась сборная Кот-д’Ивуара, пробившая себе дорогу из группы Е.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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