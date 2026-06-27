Матч Аргентина – Иордания Месси начнет на скамейке запасных
Такой вариант событий рассматривает главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, пишет ESPN.
"Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени, и дать отдохнуть ключевым игрокам", – говорится в сообщении.
Матч Аргентина – Иордания состоится 28 июня и начнется в 07:00 по времени Казахстана.
Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира. На его счету:
- хет-трик в матче с Алжиром (3:0);
- дубль в игре с Австрией (2:0).
На данный момент на счету аргентинца 18 голов на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.
Аргентина досрочно вышла в плей-офф. У сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании – ноль очков. Важно отметить, что сборная Аргентины является действующим чемпионом.
Нынешний Чемпионат мира по футболу бьет рекорды по числу команд, которые в первый раз сыграют на стадии плей-офф. Подобного показателя добилась сборная Кот-д’Ивуара, пробившая себе дорогу из группы Е.