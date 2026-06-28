Жена Месси помогает Венесуэле

Супруга Лионеля Месси Антонела Рокуццо поддержала сбор средств для пострадавших от землетрясения в Венесуэле, сообщает Zakon.kz.

26 июня жена футболиста сделала репост призыва о помощи фонда Inter Miami CFу себя в Instagram.

"Фонд Inter Miami CF и город Дорал объединяют усилия, чтобы поддержать сообщества, пострадавшие от разрушительных землетрясений в Венесуэле". Гуманитарную помощь можно принести в фирменный магазин Inter Miami CF Team Store на стадионе Nu Stadium с 26 июня по 3 июля", – говорится в обращении футбольного клуба.

Известно, что после ее публикации в Instagram, сумма пожертвований превысила 3,7 млн долларов. Вскоре жена футболиста обратилась к подписчикам с благодарностью.

"Мы продолжаем делиться этой инициативой, чтобы придать ей большую огласку и поддержать семьи, пострадавшие в Венесуэле. Спасибо всем, кто уже помог, и тем, кто еще может присоединиться", – написала супруга Лионеля Месси.

Средства направят на помощь пострадавшим. Предусматривается обеспечение продовольствием, водой, медикаментами и временным жильем.

По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 1430 человек.