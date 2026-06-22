После матча Аргентина - Австрия жена Месси призналась ему в любви
Фото: Instagram/antonelaroccuzzo
Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо трепетно обратилась к нему 23 июня после матча на ЧМ по футболу между сборными Аргентины и Австрии, сообщает Zakon.kz.
Антонелла выложила пост после исторического дубля Лео на ЧМ-2026.
"Какое счастье видеть, как ты снова и снова творишь историю. Люблю тебя", – написала она на своей странице в Instagram.
Свое восхищение супругом она подкрепила своей фотографией с детьми.
Легендарный аргентинец дважды поразил ворота Австрии со счетом 2:0 и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, забив 18 голов. Их хронология идет в следующем порядке:
- ЧМ-2006 – 1 (Сербия и Черногория);
- ЧМ-2014 – 4 (Босния и Герцеговина, Иран, дубль Нигерии);
- ЧМ-2018 – 1 (Нигерия);
- ЧМ-2022 – 7 (Саудовская Аравия, Мексика, Австралия, Нидерланды, Хорватия, дубль Франции);
- ЧМ-2026 – 5 (хет-трик Алжиру, дубль Австрии).
А король и королева Нидерландов поздравили команду островного государства Кюраса в их раздевалке.
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