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Мир

США и Иран обменялись новыми ударами, несмотря на переговоры о прекращении войны

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 09:56 Фото: flickr/White House
США нанесли новые удары по нескольким военным объектам в Иране после атаки беспилотника на грузовое судно в Ормузском проливе. В Центральном командовании США заявили, что целью стали объекты военной разведки, связи, ПВО, склады беспилотников и минные заградители, сообщает Zakon.kz.

В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о совместной ракетно-дроновой атаке по восьми американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. В КСИР предупредили, что дальнейшие удары встретят "сокрушительный ответ", а нарушение режима прекращения огня приведет к прекращению дипломатических процессов, пишет The Guardian 28 июня 2026 года.

Обострение произошло на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о меморандуме, который должен положить конец войне. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении временного соглашения, подписанного менее двух недель назад. Документ запрещает США, Ирану и их союзникам начинать военные действия друг против друга и применять силу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация может дойти до момента, когда США будут вынуждены "военным путем завершить начатую работу". По его словам, в таком случае "Исламская Республика Иран больше не будет существовать".

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 09:56
США нанесли удары по Ирану: видео

После иранских ударов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне сообщений о жертвах среди военнослужащих США или серьезном ущербе пока не поступало.

Неделю назад в Швейцарии прошел раунд переговоров при посредничестве США и Ирана, после которого Вашингтон отменил часть санкций против Тегерана. Однако вскоре боевые действия и взаимные обвинения возобновились. Также Иран покинул переговоры, отказавшись от совместной фотосессии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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