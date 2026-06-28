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Мир

Испорченная улыбка обошлась стоматологу в Италии в 5,7 млн тенге

стоматолог заплатил миллионы за плохую работу, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 01:51 Фото: magnific.com
В итальянском городе Гроссето суд обязал стоматолога выплатить компенсацию 18-летней пациентке, которая пострадала после неудачного ортодонтического и имплантологического лечения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Il Tirreno, девушка проходила комплексное стоматологическое лечение в 2015-2016 годах, включая установку имплантов и коррекцию прикуса. Однако со временем у нее возникли осложнения, потребовавшие повторных вмешательств и дополнительных расходов у других специалистов.

В ходе судебного разбирательства была проведена техническая экспертиза, которая установила, что лечение проводилось с нарушением профессиональных стандартов и клинических рекомендаций. По выводам экспертов, это привело к неудаче двух зубных имплантов, а также к ухудшению состояния костной ткани в области вмешательства.

Суд также учел физические и психологические последствия для пациентки, включая длительный период лечения и стресс в важный жизненный этап – во время подготовки к экзаменам.

Общая сумма затрат на лечение и восстановительные процедуры превысила несколько тысяч евро, включая как первоначальные процедуры, так и последующую коррекцию. В итоге суд постановил выплатить пострадавшей компенсацию в размере 10 375 евро (более 5,7 млн тенге).

Ранее сообщалось, что зубная боль оказалась опаснее, чем многие думают.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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