"Будто Мексика": фотограф из Алматы показал колоритную жизнь уйгуров-доланов в Китае

Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко отправился в Ават – уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного район Китая и поделился красочными фотографиями колоритного места, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Доценко, по ту сторону Тянь-Шаня, в 200 км через горы от Казахстана, начинается удивительный мир – одновременно непривычный и чем-то очень близкий. Те же горы, только с другой стороны. Похожая природа и знакомые названия: Аксу, Арал, Ават.

"Именно здесь, в китайском Синьцзяне, в уезде Ават живут уйгуры-доланы – уникальная этнографическая группа уйгурского народа, чья историческая родина и культурное сердце находятся по ту сторону великого Тянь-Шаня. В отличие от большинства уйгуров, которые традиционно занимались земледелием, доланы веками были полукочевниками, охотниками и рыболовами. Их культура заметно отличается и сохранила множество самобытных черт". Дмитрий Доценко

Фотограф также рассказал, что в Авате до сих пор существует исторический квартал, состоящий из одной главной улицы и тринадцати переулков. Здесь и сегодня живут семьи доланов, бережно сохраняя свои традиции.

"Это невероятно колоритное место. Доланы – очень творческий народ: у них самобытная музыка, удивительная живопись, а дома словно превратились в холсты. Расписные ворота, яркие стены, насыщенные краски – все вокруг наполнено цветом". Дмитрий Доценко

Фотограф шутливо отмечает, что хотел провести съемку, не привлекая внимания.

"Но этого не получилось, человек с европейской внешностью здесь сразу вызывает интерес. В итоге меня пригласили в один из домов, где местная семья занимается живописью. Особенно запомнилась картина с турангой. Этот реликтовый тополь считается у доланов священным деревом. В суровых условиях пустыни Такла-Макан он веками помогал людям выживать: из него строили жилища, лодки для рыбалки, музыкальные инструменты и множество других необходимых вещей. Поэтому уважение к туранге глубоко укоренилось в культуре этого народа. Много лет я снимаю величественный Тянь-Шань с казахстанской стороны и всегда задавался вопросом, какая жизнь скрывается за этими высокими хребтами. Теперь мне удалось увидеть ее своими глазами". Дмитрий Доценко

Комментаторы после просмотра написали свои впечатления:

Ассоциации с Мексикой.

Какие все красивые, и культура красивая, глаз радуется, спасибо, что показали.

Спасибо! Заглянули туда, куда пока доехать не можем.

Как у них чисто!

Вот нежданчик! Уйгурская культура очень самобытна и колоритна! Надеюсь, это только начало, ведь в каждом регионе своя уникальность. Долан – это дух, мощь, сила.

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