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События

Уникальный цветок среди скал обнаружили в горах Алматы

цветы, скала, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:27 Фото: Instagram/dots_foto
Июнь в альпийских лугах Иле-Алатау – очень красивое цветочное время. Об этом заявил известный фотограф Дмитрий Доценко, опубликовав серию красочных снимков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в этот месяц снег уже полностью сходит и горные склоны покрываются ярким ковром высокогорных первоцветов: примул, незабудок, горечавок, лютиков и альпийских фиалок.

Выше, как отмечает Доценко, по склонам еще лежат снежники, а ледники сияют насыщенной белизной, ослепительно сверкая под летним солнцем.

"Такой пейзаж невозможно оставить без внимания. Руки сами тянутся к камере, и один за другим рождаются новые кадры".Дмитрий Доценко

Также среди скал фотографу встретился удивительный цветок – лжеводосбор анемоновидный.

Доценко удивился, что цветок сумел приспособиться к жизни в суровых условиях высокогорья, поселяясь прямо в узких расщелинах скал, где, казалось бы, нет места для жизни.

Комментаторы восхитились увиденным и один из них даже попросил озвучить локацию этого прекрасного места.

Другие пользователи Сети тут же призвали Доценко не делать этого, выступив категорически против:

"Нельзя! Иначе от него останутся только горы мусора!"

15 июня Доценко показал казахстанцам неожиданный Костанай. Посмотрите на это тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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