Уникальный цветок среди скал обнаружили в горах Алматы
По его словам, в этот месяц снег уже полностью сходит и горные склоны покрываются ярким ковром высокогорных первоцветов: примул, незабудок, горечавок, лютиков и альпийских фиалок.
Выше, как отмечает Доценко, по склонам еще лежат снежники, а ледники сияют насыщенной белизной, ослепительно сверкая под летним солнцем.
"Такой пейзаж невозможно оставить без внимания. Руки сами тянутся к камере, и один за другим рождаются новые кадры".Дмитрий Доценко
Также среди скал фотографу встретился удивительный цветок – лжеводосбор анемоновидный.
Доценко удивился, что цветок сумел приспособиться к жизни в суровых условиях высокогорья, поселяясь прямо в узких расщелинах скал, где, казалось бы, нет места для жизни.
Комментаторы восхитились увиденным и один из них даже попросил озвучить локацию этого прекрасного места.
Другие пользователи Сети тут же призвали Доценко не делать этого, выступив категорически против:
"Нельзя! Иначе от него останутся только горы мусора!"
15 июня Доценко показал казахстанцам неожиданный Костанай. Посмотрите на это тут.