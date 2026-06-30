Для полета на МКС на Байконур прибыли экипажи корабля "Союз"

29 июня экипажи корабля "Союз МС‑29" прибыли на Байконур, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "Роскосмоса", прибытие космонавтов и астронавтов связано с финальной подготовкой к полету на МКС. На аэродроме Крайний их встретили члены технического руководства и государственной комиссии.

"Командиры экипажей доложили руководству о готовности к выполнению программы полета и приему космического корабля "Союз МС-29", – говорится в сообщении.

Старт миссии запланирован 14 июля.

9 июня 2026 года на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал об упрощенном порядке получения разрешений на посещение комплекса "Байконур" для иностранных туристов.