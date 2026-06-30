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Мир

Таинственный "Бэтмен" держит в страхе похитителей мотоциклов в Мексике

Таинственный Бэтмен держит в страхе похитителей мотоциклов в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:38 Фото: magnific.com
В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился неизвестный народный мститель, которого местные жители уже прозвали "Бэтменом". Он оставляет предполагаемых похитителей мотоциклов примотанными скотчем к фонарным столбам, чтобы их забрала полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, первый подобный случай произошел 13 июня. Мужчину нашли привязанным к столбу с надписью "вор" на лбу. Рядом находился, предположительно, украденный мотоцикл. С тех пор полиция обнаружила еще как минимум четырех человек в аналогичной ситуации.

Несмотря на распространенное мнение, что за акциями стоит один человек, власти не исключают, что действует группа неизвестных. При этом все найденные мужчины официально считаются потерпевшими, а обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Министр общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес заявил, что правоохранители устанавливают личности причастных, и подчеркнул, что никто не имеет права вершить самосуд, независимо от мотивов.

История вызвала широкий резонанс в мексиканских соцсетях, разделив пользователей на тех, кто осуждает подобные методы, и тех, кто считает их оправданными на фоне роста преступности.

Ранее сообщалось, что ограбление автозаправочной станции раскрыли по горячим следам в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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