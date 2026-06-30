Таинственный "Бэтмен" держит в страхе похитителей мотоциклов в Мексике

В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился неизвестный народный мститель, которого местные жители уже прозвали "Бэтменом". Он оставляет предполагаемых похитителей мотоциклов примотанными скотчем к фонарным столбам, чтобы их забрала полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, первый подобный случай произошел 13 июня. Мужчину нашли привязанным к столбу с надписью "вор" на лбу. Рядом находился, предположительно, украденный мотоцикл. С тех пор полиция обнаружила еще как минимум четырех человек в аналогичной ситуации.

Несмотря на распространенное мнение, что за акциями стоит один человек, власти не исключают, что действует группа неизвестных. При этом все найденные мужчины официально считаются потерпевшими, а обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Министр общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес заявил, что правоохранители устанавливают личности причастных, и подчеркнул, что никто не имеет права вершить самосуд, независимо от мотивов.

История вызвала широкий резонанс в мексиканских соцсетях, разделив пользователей на тех, кто осуждает подобные методы, и тех, кто считает их оправданными на фоне роста преступности.

🇲🇽 Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

Ранее сообщалось, что ограбление автозаправочной станции раскрыли по горячим следам в Акмолинской области.