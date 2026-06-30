Ограбление автозаправочной станции раскрыли по горячим следам в Акмолинской области
Фото: pixabay
29 июня в Акмолинской области мужчина, разбив окно, проник в автозаправочную станцию и совершил кражу, сообщает Zakon.kz.
В региональном ДП сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. После получения информации полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий: осмотрели место происшествия, изъяли следы, отработали возможные пути отхода злоумышленника, опросили жителей близлежащих населенных пунктов и проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
"В результате в кратчайшие сроки была установлена личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 25-летний житель села Астраханка. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и размера причиненного ущерба. По словам мужчины, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам расследования будет принято окончательное процессуальное решение".ДП Акмолинской области
Полицейские напоминают, что попытка незаконного проникновения в помещение, а также хищение чужого имущества влекут уголовную ответственность.
Ранее во время ночного патрулирования полицейский наряд обратил внимание на пожилого мужчину, который соответствовал ориентировке по делу о кражах велосипедов.
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