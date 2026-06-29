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Мир

Смертная казнь в Дубае грозит блогеру-иностранке за убийство местного жителя

Убийство в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 07:33 Фото: pixabay
23-летняя британская блогер Брук Джордж может столкнуться со смертной казнью в Дубае после гибели 26-летнего британца, с которым она познакомилась через Facebook, сообщает Zakon.kz.

По данным правозащитной организации Detained in Dubai, она приехала к мужчине в Дубай во второй раз. С ее слов, во время поездки мужчина стал проявлять агрессивность, контролировал ее, отменил обратный билет и после посещения бара жестоко избил.

Блогер попыталась забрать паспорт и уехать домой, однако мужчина вновь напал на нее. Опасаясь за свою жизнь, она схватила кухонный нож и нанесла ему смертельное ранение, заявив, что действовала в целях самообороны.

После случившегося Брук отправилась в аэропорт, где была задержана полицией.

"При задержании у женщины были следы побоев, ей не предоставили переводчика, адвоката и возможность своевременно связаться с британским консульством", – утверждают правозащитники.

Исполнительный директор Detained in Dubai Радха Стирлинг призвала власти ОАЭ тщательно расследовать обстоятельства дела, проверить заявления о домашнем насилии и обеспечить Брук доступ к:

  • юридической помощи;
  • медицинской помощи;
  • справедливому судебному разбирательству.
Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 07:33

Фото: Instagram/radhastirling

При этом официальные власти Дубая пока не подтвердили версию о самообороне. Расследование продолжается.

Пока местные правозащитницы помогают блогеру из Великобритании, супруга Лионеля Месси Антонела Рокуццо поддержала сбор средств для пострадавших от землетрясения в Венесуэле.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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