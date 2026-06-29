Смертная казнь в Дубае грозит блогеру-иностранке за убийство местного жителя

23-летняя британская блогер Брук Джордж может столкнуться со смертной казнью в Дубае после гибели 26-летнего британца, с которым она познакомилась через Facebook, сообщает Zakon.kz.

По данным правозащитной организации Detained in Dubai, она приехала к мужчине в Дубай во второй раз. С ее слов, во время поездки мужчина стал проявлять агрессивность, контролировал ее, отменил обратный билет и после посещения бара жестоко избил.

Блогер попыталась забрать паспорт и уехать домой, однако мужчина вновь напал на нее. Опасаясь за свою жизнь, она схватила кухонный нож и нанесла ему смертельное ранение, заявив, что действовала в целях самообороны.

После случившегося Брук отправилась в аэропорт, где была задержана полицией.

"При задержании у женщины были следы побоев, ей не предоставили переводчика, адвоката и возможность своевременно связаться с британским консульством", – утверждают правозащитники.

Исполнительный директор Detained in Dubai Радха Стирлинг призвала власти ОАЭ тщательно расследовать обстоятельства дела, проверить заявления о домашнем насилии и обеспечить Брук доступ к:

юридической помощи;

медицинской помощи;

справедливому судебному разбирательству.

При этом официальные власти Дубая пока не подтвердили версию о самообороне. Расследование продолжается.

Пока местные правозащитницы помогают блогеру из Великобритании, супруга Лионеля Месси Антонела Рокуццо поддержала сбор средств для пострадавших от землетрясения в Венесуэле.