Сильная солнечная активность: серия вспышек может вызвать магнитные бури

30 июня в 17:57 по времени Астаны на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M5.9, сообщается в данных наблюдений. Событие произошло в группе солнечных пятен 4475 (S07W53) и продолжалось 37 минут, сообщает Zakon.kz.

Днем специалисты также зарегистрировали еще две вспышки меньшей мощности – классов M1.3 и M1.4.

Как пишет ТАСС, солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности в 10 раз. Самый слабый уровень A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.

Ученые отмечают, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури.

Ранее эксперты показали необычные процессы на Солнце и предупредили о возможном ударе по Земле.