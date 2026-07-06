На Солнце зафиксировали рекордное за два года количество вспышек

На Солнце 5 июля 2026 года зарегистрировали рекордное за последние два года количество вспышек. За сутки произошло 24 вспышки класса C и выше по всемирному времени, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии РФ, крупные группы солнечных пятен, включая одну из крупнейших за последнее десятилетие, уже сместились к западному краю Солнца и вскоре полностью уйдут на его обратную сторону. В таком положении они практически не способны повлиять на Землю.

Ожидается, что солнечная активность начнет снижаться уже в ближайшие дни. Если на Солнце не появятся новые активные области, к середине недели оно может перейти в спокойное состояние на неопределенный срок.

При этом группы пятен могут вновь оказаться обращены к Земле во второй половине июля, однако ученые считают, что вероятность их сохранения к этому времени невелика.

Между тем магнитная буря, которая произошла в субботу, 4 июля, и стала второй по силе с начала 2026 года, уже завершилась. Геомагнитная обстановка и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.

Ранее ученым удалось "заглянуть в будущее" и назвать дату смерти Земли.