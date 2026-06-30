Израиль ликвидировал одного из ключевых организаторов поставок оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили об уничтожении командира батальона "Яибна" бригады "Рафах" движения ХАМАС Мохаммада Фатхи Абд аль-Хая Абу Фахера, сообщает Zakon.kz.

По данным израильской стороны, удар был нанесен накануне, в понедельник. В последние недели Абу Фахер, как утверждается, занимался вербовкой новых боевиков, их подготовкой и восстановлением боеспособности подразделения с целью атак на силы ЦАХАЛ.

Сообщается, что он являлся опытным командиром ХАМАС и занимал высокие позиции в системе снабжения военного крыла организации. Около 20 лет он, по данным израильских военных, был ключевой фигурой в сети контрабанды группировки.

Также утверждается, что Абу Фахер отвечал за организацию поставок вооружений в сектор Газа и обеспечение военной инфраструктуры ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал одного из лидеров ХАМАС в Газе.