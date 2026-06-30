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Мир

Взрыв в Монако шокировал Европу: среди пострадавших украинский олигарх

Мощный взрыв потряс Монако, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 23:44 Фото: magnific.com
В Монако вечером 30 июня произошел мощный взрыв в жилом доме недалеко от площади Мулен. Власти княжества заявили, что причиной, предположительно, стало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Инцидент рассматривается как возможный теракт, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Le Figaro, пострадали три члена одной украинской семьи. Двое взрослых получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии, 13-летний подросток пострадал менее серьезно. По информации французских СМИ, среди раненых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, проживающий в Монако.

Следствие считает, что неизвестный оставил рюкзак с взрывным устройством в холле жилого дома, после чего скрылся. По данным камер видеонаблюдения, подозреваемый покинул место происшествия пешком в направлении французского города Босолей. Его разыскивают правоохранительные органы.

После взрыва в Монако были усилены меры безопасности, на месте работают саперы и следователи. К операции также привлечены французские экстренные службы. Власти заявили, что подобный инцидент стал беспрецедентным для истории княжества.

Ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) отчитались о работе по противодействию терроризму в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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