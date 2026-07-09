Оскорбила при всех: пьяная казахстанка увязла в уголовном деле после встречи с участковым

Жительница Астраханского района стала фигуранткой уголовного дела за оскорбление представителя власти. Инцидент произошел вечером 6 июля 2026 года на центральной площади села Жалтыр, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, участковый инспектор заметил женщину, которая по внешним признакам находилась в нетрезвом состоянии.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у нее алкогольное опьянение средней степени.

"Во время пресечения нарушения общественного порядка 34-летняя сельчанка, выражаясь нецензурной бранью, оскорбила сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Противоправные действия были зафиксированы, по данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.

Полицейские призывают граждан строго соблюдать нормы законодательства, уважительно относиться к представителям власти и не препятствовать исполнению ими служебных обязанностей.

Между тем в Павлодаре полицейские разыскали мужчину, который долгое время скрывался от судебных исполнителей и не платил алименты своим двум несовершеннолетним детям. Общая сумма долга достигла почти 7 миллионов тенге.