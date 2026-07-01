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Мир

Трехлетнего мальчика достали живым из-под завалов в Венесуэле спустя шесть дней

Люди, разрушенное здание, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 07:55 Фото: pexels
Трехлетний мальчик чудом смог выжить под обломками здания в Венесуэле после страшного землетрясения. Ребенок продержался целых шесть дней до момента, когда спасатели добрались до него и смогли вызволить из-под обломков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес рассказала, что ранним утром во вторник, 30 июня, в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра был спасен живым трехлетний мальчик Клибер Моран.

Ребенка нашла группа спасателей, прибывшая на помощь венесуэльцам из Иордании. Мальчика тут же доставили в больницу. Сейчас он получает необходимую медпомощь и восстанавливается после шести дней голода и жажды.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Ранее сообщалось, что у берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение.

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Аксинья Титова
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