Си Цзиньпин вручил высшую партийную награду врачу казахского происхождения
Фото: akorda.kz
1 июля 2026 года в Большом зале народных собраний в Пекине прошло торжественное мероприятие, посвященное 105-летию основания Коммунистической партии Китая. В ходе церемонии были отмечены люди, внесшие значительный вклад в развитие страны и общества, сообщает Zakon.kz.
Среди награжденных оказался врач казахского происхождения Ухас (Окас) Сулеймен, ставший первым казахом, который был удостоен ордена "1 июля".
Орден "1 июля" – это высшая партийная награда Китая. Вручается раз в пять лет гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие страны.
Награду вручал лично председатель КНР Си Цзиньпин.
Согласно данным из открытых источников, врач посвятил более 40 лет работе в здравоохранении уезда Дурбульджин Синьцзян-Уйгурского автономного района. Даже в непогоду он верхом на лошади ездил к пациентам в отдаленные населенные пункты и пастушеские стоянки. За годы работы он оказал помощь более 100 тысячам человек и принял более 3200 родов.
Немного ранее фотограф из Алматы показывал колоритную жизнь уйгуров-доланов в Китае.
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