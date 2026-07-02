Си Цзиньпин вручил высшую партийную награду врачу казахского происхождения

1 июля 2026 года в Большом зале народных собраний в Пекине прошло торжественное мероприятие, посвященное 105-летию основания Коммунистической партии Китая. В ходе церемонии были отмечены люди, внесшие значительный вклад в развитие страны и общества, сообщает Zakon.kz.

Среди награжденных оказался врач казахского происхождения Ухас (Окас) Сулеймен, ставший первым казахом, который был удостоен ордена "1 июля".

Орден "1 июля" – это высшая партийная награда Китая. Вручается раз в пять лет гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие страны.

Награду вручал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно данным из открытых источников, врач посвятил более 40 лет работе в здравоохранении уезда Дурбульджин Синьцзян-Уйгурского автономного района. Даже в непогоду он верхом на лошади ездил к пациентам в отдаленные населенные пункты и пастушеские стоянки. За годы работы он оказал помощь более 100 тысячам человек и принял более 3200 родов.

Немного ранее фотограф из Алматы показывал колоритную жизнь уйгуров-доланов в Китае.

