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Мир

Бой за вентиляторы и кондиционеры: во Франции в магазинах вспыхнули потасовки

в магазинах Франции проводят бои за вентиляторы и кондиционеры, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 19:49 Фото: pixabay
Во Франции на фоне аномальной жары возникли массовые беспорядки в супермаркетах из-за ажиотажного спроса на вентиляторы и кондиционеры, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, поводом стала акция одной из торговых сетей, объявившей о продаже сотен тысяч устройств для охлаждения. Уже с раннего утра у магазинов начали собираться огромные очереди, а после открытия торговых точек внутрь устремились сотни покупателей.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: фиксировались давки, конфликты и драки за товары. В ряде случаев потребовалось вмешательство полиции. По сообщениям СМИ, в отдельных магазинах полки были опустошены за считанные минуты, а часть покупателей так и не смогла приобрести устройства.

Особенно напряженная обстановка сложилась в пригородах Парижа, где количество товаров оказалось значительно меньше спроса.

Параллельно Франция переживает сильную волну жары, во время которой температура в некоторых регионах превышала 40°C. На этом фоне, по данным санитарных служб, в стране зафиксирован рост смертности.

Эксперты связывают происходящее с усилением климатических изменений и отмечают, что инфраструктура европейских стран оказывается недостаточно подготовленной к подобным экстремальным условиям.

Видео драк в магазинах распространяются в соцсетях.

Ранее сообщалось, что аномальная жара заставила Эйфелеву башню "подрасти" на 10 см.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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