Бой за вентиляторы и кондиционеры: во Франции в магазинах вспыхнули потасовки
По информации Daily Mail, поводом стала акция одной из торговых сетей, объявившей о продаже сотен тысяч устройств для охлаждения. Уже с раннего утра у магазинов начали собираться огромные очереди, а после открытия торговых точек внутрь устремились сотни покупателей.
Ситуация быстро вышла из-под контроля: фиксировались давки, конфликты и драки за товары. В ряде случаев потребовалось вмешательство полиции. По сообщениям СМИ, в отдельных магазинах полки были опустошены за считанные минуты, а часть покупателей так и не смогла приобрести устройства.
Особенно напряженная обстановка сложилась в пригородах Парижа, где количество товаров оказалось значительно меньше спроса.
Параллельно Франция переживает сильную волну жары, во время которой температура в некоторых регионах превышала 40°C. На этом фоне, по данным санитарных служб, в стране зафиксирован рост смертности.
Эксперты связывают происходящее с усилением климатических изменений и отмечают, что инфраструктура европейских стран оказывается недостаточно подготовленной к подобным экстремальным условиям.
Видео драк в магазинах распространяются в соцсетях.
🔴❄️ FLASH | (SUITE) Compilation des scènes de chaos chez Lidl après l’arrivée massive de climatiseurs et ventilateurs ce matin. pic.twitter.com/7nOuifGPmu— French Report (@french_report78) July 2, 2026
Ранее сообщалось, что аномальная жара заставила Эйфелеву башню "подрасти" на 10 см.