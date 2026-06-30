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Мир

Аномальная жара заставила Эйфелеву башню "подрасти" на 10 см

Эйфелева башня, Париж, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:14 Фото: pixabay
Знаменитая металлическая башня в центре Парижа, ставшая главным символом Франции и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире, выросла на 10 см в связи с аномальной жарой в Европе, сообщает Zakon.kz.

Изначально высота башни, которую открыли еще в 1889 году, составляла 300 метров. В 2022 году на нее установили радиоантенну, из-за чего показатель увеличился до 330 метров.

При этом на высоту может влиять и температура воздуха, который в конце июня 2026 года прогревается во Франции до +40°С.

В разговоре с изданием RTL инженер, архитектор и историк Бертран Лемойн объяснил происходящее.

По его словам, для создания башни использовалось железо. Оно расширяется под воздействием тепла, а при понижении температуры – сжимается. Сначала нагревается восточная сторона, затем южная и западная. Они расширяются сильнее, чем северная, из-за чего на вершине создается небольшая кривизна.

Французские инженеры подсчитали, что конструкция башни увеличивается примерно на 2 сантиметра на каждые 10 градусов роста температуры воздуха.

Эйфелева башня, Париж, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:14

Фото: pixabay

Далее эксперт отметил, что в условиях дальнейшего изменения климата экстремальная жара может ускорять износ металлических конструкций. Лемойн уточняет, что металл со временем устает от постоянных нагрузок: если многократно сгибать проволоку, в конечном итоге она сломается из-за накопленного напряжения. При этом процесс естественного износа металла занимает сотни лет, поэтому специалисты смогут своевременно выявлять уязвимые элементы и постепенно заменять их.

Строительство Эйфелевой башни стало настоящим технологическим триумфом конца XIX века. Оно было приурочено к открытию Всемирной выставки 1889 года в Париже и столетию Французской революции. Возведение всей конструкции заняло всего 2 года, 2 месяца и 5 дней (с 28 января 1887 года по 31 марта 1889 года). Для масштабных проектов того времени это была невероятная скорость. На фабрике Гюстава Эйфеля под Парижем были заранее изготовлены 18 038 металлических деталей с точностью до десятой доли миллиметра. Рабочим на стройплощадке оставалось лишь соединить их с помощью 2,5 миллиона заклепок. В процессе сборки было задействовано от 150 до 300 монтажников.

Сегодня Эйфелева башня – это не просто символ Парижа, а самый посещаемый платный монумент в мире. Ежегодно на башню поднимаются около 6-7 миллионов человек. Она признана самой фотографируемой архитектурной достопримечательностью мира. Башня внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и приносит казне Парижа свыше 100 миллионов евро дохода ежегодно только от продажи билетов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:14
Рекордная жара обрушилась на Европу: во Франции остановили АЭС, в Великобритании спасают бездомных

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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