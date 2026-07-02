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Мир

В Индии муж убил жену из-за ее веса и требований приданого

В Индии муж убил жену из-за ее веса и требований приданого, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 01:01 Фото: magnific.com
В Индии 29-летняя женщина погибла после очередного семейного конфликта. По версии следствия, ее задушил муж, который на протяжении длительного времени унижал супругу из-за лишнего веса и требовал от ее семьи деньги и золото в качестве приданого, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, трагедия произошла в деревне Ханаси округа Дхарвад. Погибшей оказалась Приянка Камалакар. По данным полиции, после свадьбы в 2024 году отношения в семье постепенно ухудшились. Родственники женщины утверждают, что муж и его близкие систематически оказывали на нее психологическое и физическое давление, добиваясь дополнительных денежных выплат и драгоценностей.

Следствие также установило, что супруг регулярно насмехался над внешностью Приянки, называя ее "слишком полной" и заявляя, что она не сможет иметь детей. Эти унижения нередко перерастали в семейные ссоры.

Во время очередного конфликта мужчина, предположительно, задушил жену. После этого, как считают следователи, он вместе с родственниками попытался скрыть обстоятельства преступления.

Подозрения у семьи погибшей возникли после ее смерти. Родственники обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и преследовании, связанном с требованиями приданого. По делу задержаны четыре человека, включая мужа погибшей.

Ранее сообщалось, что в Атырау вынесли приговор по делу об убийстве учительницы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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