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Мир

Молодой мигрант в Париже заработал миллионы евро на бизнесе из сухих листьев: что он сделал

Парень, листья, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 03:57 Фото: pexels
В возрасте 26 лет мигрант из Украины Валентин Фречка построил экспериментальный завод под Парижем (Франция), где опавшие листья из парков и улиц перерабатывают в бумагу и картон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Libertatea, сейчас его стартап готовится к новому этапу развития. Он ищет инвестиции в размере около 8 миллионов евро для расширения производства.

История его компании Releaf началась не в лаборатории или крупной компании, а когда Валентин учился в средней школе. Вместе со своим учителем естествознания он пытался найти альтернативу бумаге, изготовленной из древесины.

Так родилась идея использования сухих листьев – отходов, которые города собирают каждую осень и обычно выбрасывают. Сегодня его компания сотрудничает с муниципалитетами, которые собирают листья и отправляют их в специальные пункты, где они перерабатываются и превращаются в сырье для производства бумаги.

Главная проблема: как обеспечить производство круглый год? Идея казалась простой, но существовала очевидная проблема: листья опадают всего несколько месяцев в году. Чтобы завод работал круглосуточно, команда Releaf разработала систему обработки и хранения сырья, позволяющую использовать его в течение всего года.

Сейчас экспериментальный завод под Парижем производит бумагу и картон, которые впоследствии используются для упаковки, конвертов или коробок, предназначенных для онлайн-торговли. На это потратили 2,3 миллиона евро за счет европейских грантов Европейского инновационного совета и связанных с ним программ. Необходимо еще 8 миллионов.

Ранее мы писали о том, что Алатау станет площадкой, где компании будут тестировать новые технологии.

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Аксинья Титова
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