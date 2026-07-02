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Мир

С вершины Эвереста снимут знаменитое тело альпиниста "Зеленые ботинки", пролежавшее там 30 лет

Экстрим, альпинист, тело, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 04:59 Фото: wikipedia
В 1996 году снежная буря в печально известной "зоне смерти" Эвереста унесла жизнь альпиниста, которого после гибели прозвали "Зелеными ботинками". Новая экспедиция планирует установить его личность и вернуть домой, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, начиная с 1996 года, сообщалось – но никогда не подтверждалось – что погибшим альпинистом был Цеванг Палджор, индийский альпинист, погибший на Эвересте во время сильной метели. Но теперь это поставлено под сомнение.

Индийские власти недавно опубликовали план по поиску "Зеленых ботинок", который содержит информацию о личности альпиниста, а также описывает невероятно сложный процесс его эвакуации с горы.

В документе указано, что "Зеленые ботинки" – это Дордже Моруп, а не Палджор. Оба индийских альпиниста погибли недалеко от вершины в один и тот же день.

Тело погибшего назвали в честь его лаймовых ботинок Koflach, Green Boots, которые стали ориентиром для альпинистов, преодолевающих сложный маршрут по северо-восточному гребню, доступный со стороны Тибета и Китая к самой высокой горе в мире.

Свернувшись калачиком, словно задремав, альпинист полностью одетый, лежит, прижавшись к небольшой скалистой нише на высоте около 8500 метров над уровнем моря и всего в 350 метрах от вершины.

Красная флисовая куртка натянута ему на лицо; возможно, это было его последнее действие перед тем, как он погиб от холода и ураганного ветра.

На протяжении десятилетий "Зеленые ботинки" неразрывно связаны с легендами об Эвересте.

С 1996 года альпинисты используют "Зеленые ботинки" в качестве мрачного ориентира, отмечающего их продвижение и время восхождения на Эверест (8848 метров). Многие сообщают по рации в базовый лагерь, информируя группы поддержки о достижении "Зеленых ботинок".

Другие отдыхают или ищут укрытие рядом с телом. На Эвересте до сих пор остаются около 200 тел. Скорбящие семьи пытаются выяснить обстоятельства трагедии, но спуск тел погибших альпинистов на землю зачастую слишком сложен или дорог, а вертолеты не могут безопасно летать на таких экстремальных высотах.

Ранее мы писали о том, что турист из Великобритании чуть не стал жертвой селя недалеко от Алматы.

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Аксинья Титова
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