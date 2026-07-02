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Происшествия

Турист из Великобритании чуть не стал жертвой селя недалеко от Алматы

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:38 Фото: Zakon.kz
1 июля 2026 года турист, отдыхавший в ущелье Левый Талгар (Алматинская область), чуть не стал жертвой селя, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором мощный поток воды вперемешку с грязью и камнями вышел из русла реки. Пострадало место, на котором разместился турист для отдыха. Напуганный мужчина, оставшийся без обуви, рассказал, что был в палатке и услышал громкий шум. Он успел выскочить и подняться по склону вверх к деревьям.

"Сегодня сель в Левом Талгаре. Автор видео, турист из Великобритании, шел по кругосветке, и утром его чуть не унесло потоком, успел выбежать из палатки", – говорится в описании.

Ущелье Левый Талгар расположено неподалеку от города Алматы, является частью хребта Заилийского Алатау.

1 июля 2026 года горные реки Алматы и Алматинской области стали выходить из берегов после обильного дождя. В Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха. Из-за угрозы размыва закрыли мост через реку Тургень. А в Каскеленском ущелье река разрушила мост.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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