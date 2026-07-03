Бывшая королева красоты и ее возлюбленный погибли под завалами в Венесуэле

Бывшая победительница конкурса красоты из Флориды Скарлент Родригес погибла в результате землетрясения в Венесуэле. Трагедия произошла 24 июня в регионе Катиа-ла-Мар, где обрушилось жилое здание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 23-летняя Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро считались пропавшими без вести после землетрясения. После нескольких дней поисков спасатели обнаружили их тела под завалами — они лежали рядом друг с другом.

Семьи погибших подтвердили трагическую новость, отметив, что пара оставалась вместе до самого конца. В результате землетрясения также погибли несколько членов семьи Кастро, включая его отца и других родственников.

Родригес получила известность после победы в конкурсе Miss Grand Orlando и активно развивала карьеру в модельной сфере. Организация Miss Grand Florida выразила соболезнования, назвав ее светлым и позитивным человеком, который вдохновлял окружающих.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.



Ранее сообщалось, что трехлетнего мальчика достали живым из-под завалов в Венесуэле спустя шесть дней.