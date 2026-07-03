Взрыв на детской площадке: девочка случайно спасла детей от трагедии в России

В Самарской области возбуждено уголовное дело после взрыва на детской площадке, в результате которого пострадала женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России, инцидент произошел 2 июля в Усть-Кинельском районе. Несколько подростков бросили пластиковую бутылку с неизвестной смесью под ноги детям, игравшим во дворе. Шестилетняя девочка оттолкнула ее в сторону урны, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия женщина, находившаяся неподалеку, получила ожог руки. На месте были обнаружены следы белого порошка и жидкость с запахом бензина.

По предварительным данным, подростки нашли в интернете рецепт изготовления взрывоопасной смеси и решили повторить увиденный эксперимент. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв в Монако шокировал Европу.