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Мир

Взрыв на детской площадке: девочка случайно спасла детей от трагедии в России

Детская площадка, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 15:04 Фото: magnific
В Самарской области возбуждено уголовное дело после взрыва на детской площадке, в результате которого пострадала женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России, инцидент произошел 2 июля в Усть-Кинельском районе. Несколько подростков бросили пластиковую бутылку с неизвестной смесью под ноги детям, игравшим во дворе. Шестилетняя девочка оттолкнула ее в сторону урны, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия женщина, находившаяся неподалеку, получила ожог руки. На месте были обнаружены следы белого порошка и жидкость с запахом бензина.

По предварительным данным, подростки нашли в интернете рецепт изготовления взрывоопасной смеси и решили повторить увиденный эксперимент. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв в Монако шокировал Европу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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