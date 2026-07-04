#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Бывший тренер сборной Южной Кореи вылетел в США

Сборная Южной Кореи по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:08 Фото: pixabay
Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо спустя два дня после возвращения с чемпионата мира 2026 покинул страну и вылетел в США, сообщает Zakon.kz.

Перед посадкой на рейс в Лос-Анджелес он заявил журналистам, что ему "есть что сказать", однако подробности пообещал раскрыть позже, передает южнокорейское издание CHOSUNBIZ.

В аэропорту Инчхон бывшего наставника спросили о распространяющихся слухах, что причиной неудачи команды стал конфликт внутри сборной. Хон категорически отверг эти предположения.

"Никакого внутреннего конфликта в команде не было", – заявил он.

Хон Мён Бо ушел в отставку после того, как сборная Южной Кореи не смогла выйти из группового этапа чемпионата мира. На фоне провального выступления команды в стране разгорелся громкий скандал, сопровождавшийся критикой в адрес тренерского штаба и руководства футбольной ассоциации.

4 июля капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел к журналистам с огромной шишкой на лбу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Чемпионат мира по футболу 2026
05:45, 30 июня 2026
Тренера сборной Южной Кореи по футболу возьмут под усиленную охрану
Чемпионат мира по футболу 2026
08:25, 29 июня 2026
Вылет сборной Южной Кореи с ЧМ-2026: президент страны в шоке, тренер подал в отставку
Йоахим Лев
19:19, 13 июля 2025
Бывший тренер сборной Германии может возглавить азиатскую сборную
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жанибек Алимханулы
09:15, Сегодня
Дисквалифицированный за допинг Алимханулы показал кадры своей тяжёлой тренировки
Конор Макгрегор
08:37, Сегодня
"Конкурентный бой": легенда UFC Альдо о бое Макгрегора и Холлуэя
Даниил Медведев
07:46, Сегодня
Даниил Медведев объяснил поражение в третьем круге "Уимблдона"
Серена Уильямс
07:11, Сегодня
Организаторы "Уимблдона" скорректировали расписание турнира ради Серены Уильямс
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: