Бывший тренер сборной Южной Кореи вылетел в США

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо спустя два дня после возвращения с чемпионата мира 2026 покинул страну и вылетел в США, сообщает Zakon.kz.

Перед посадкой на рейс в Лос-Анджелес он заявил журналистам, что ему "есть что сказать", однако подробности пообещал раскрыть позже, передает южнокорейское издание CHOSUNBIZ.

В аэропорту Инчхон бывшего наставника спросили о распространяющихся слухах, что причиной неудачи команды стал конфликт внутри сборной. Хон категорически отверг эти предположения.

"Никакого внутреннего конфликта в команде не было", – заявил он.

Хон Мён Бо ушел в отставку после того, как сборная Южной Кореи не смогла выйти из группового этапа чемпионата мира. На фоне провального выступления команды в стране разгорелся громкий скандал, сопровождавшийся критикой в адрес тренерского штаба и руководства футбольной ассоциации.

4 июля капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел к журналистам с огромной шишкой на лбу.