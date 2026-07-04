Египет победил Австралию и впервые пробился в 1/8 финала ЧМ-2026
Основное время матча, который проходил на арене "AT&T Стэдиум" в американском Далласе, завершилось боевой ничьей – 1:1.
"Фараоны" открыли счет на 13-й минуте благодаря красивому удару Эмама Ашура. Австралийская дружина восстановила равновесие после перерыва, а помог им автогол Мохамеда Хани.
Затем встреча дошла до серии пенальти, где успех сопутствовал египтянам – 4:2. У Австралии свои шансы не использовали Харри Суттар и Лукас Херрингтон.
А вот лидер африканцев Мохамед Салах своего момента не упустил и забил "паненкой".
Стоит отметить, что главный тренер сборной Австралии Тони Попович перед пробитием серий пенальти заменил голкипера.
Вместо 22-летнего Патрика Бича на поле вышел 34-летний Мэтью Райан. Однако план наставника не сработал, возрастной вратарь не смог отразить ни одного удара.
В итоге Египет идет дальше по турнирной сетке, сотворив второй исторический шаг на нынешнем мундиале.
Теперь команда Мохамеда Салаха 7 июля в 1/8 финала турнира сразится с дружиной Лионеля Месси.