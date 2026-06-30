Тренера сборной Южной Кореи по футболу возьмут под усиленную охрану

Полиция Южной Кореи приняла решение взять под усиленную охрану теперь уже бывшего главного тренера национальной сборной по футболу Хон Мён Бо, сообщает Zakon.kz.

После того как сборная Южной Кореи не смогла выйти в 1/16 финала чемпионата мира, главный тренер команды 57-летний Хон Мён Бо объявил об отставке, взяв на себя ответственность за провальное выступление. Однако волна общественного недовольства только усиливается, передает местное издание SBS Star.

В одном из ресторанов города Анян в провинции Кёнгидо на входной двери появилась табличка с надписью: "Хон Мён Бо вход запрещен". По словам владельцев, таким образом они выразили разочарование результатом матча со сборной Южной Африки.

Подобные случаи стали появляться и в других местах. В интернете распространяются фотографии магазина с аналогичной табличкой, а также городского автобуса с надписью "Хон Мён Бо вход запрещен".

В известной мере общественность подхлестнул сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который в своем аккаунте в сети Х назвал экс-тренера бездарностью и возложил ответственность за его назначение на национальную федерацию футбола и спортивных чиновников.

Также в соцсетях появилась публикация о расправе с тренером в аэропорту. В этой связи полиция Южной Кореи 30 июня направит более 100 сотрудников в сеульский аэропорт Инчхон для встречи членов сборной с чемпионата мира по футболу.

На прошлом ЧМ в 2022 году сборная Южной Кореи вышла в плей-офф. На чемпионате 2002 года команда даже вошла в четверку лучших.

Перед стартом игр плей-офф суперкомпьютер обновил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу.