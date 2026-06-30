Тренера сборной Южной Кореи по футболу возьмут под усиленную охрану
После того как сборная Южной Кореи не смогла выйти в 1/16 финала чемпионата мира, главный тренер команды 57-летний Хон Мён Бо объявил об отставке, взяв на себя ответственность за провальное выступление. Однако волна общественного недовольства только усиливается, передает местное издание SBS Star.
В одном из ресторанов города Анян в провинции Кёнгидо на входной двери появилась табличка с надписью: "Хон Мён Бо вход запрещен". По словам владельцев, таким образом они выразили разочарование результатом матча со сборной Южной Африки.
Подобные случаи стали появляться и в других местах. В интернете распространяются фотографии магазина с аналогичной табличкой, а также городского автобуса с надписью "Хон Мён Бо вход запрещен".
В известной мере общественность подхлестнул сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который в своем аккаунте в сети Х назвал экс-тренера бездарностью и возложил ответственность за его назначение на национальную федерацию футбола и спортивных чиновников.
Также в соцсетях появилась публикация о расправе с тренером в аэропорту. В этой связи полиция Южной Кореи 30 июня направит более 100 сотрудников в сеульский аэропорт Инчхон для встречи членов сборной с чемпионата мира по футболу.
На прошлом ЧМ в 2022 году сборная Южной Кореи вышла в плей-офф. На чемпионате 2002 года команда даже вошла в четверку лучших.
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