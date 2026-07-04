Американский парашютист с огромным флагом США приземлился на пивную палатку

Видео, запечатлевшее момент неудачного приземления парашютиста рядом с толпой зрителей на популярном родео, облетело социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Патриотически настроенный парашютист скользил к земле на родео недалеко от Сакраменто, когда его огромный флаг, по всей видимости, зацепился за дерево.

В итоге мужчина врезался в пивную палатку. На моменте столкновения видео обрывается.

Тем не менее организаторы родео заявили, что с патриотом все в порядке.

"Сообщаем, что наш парашютист Росс в безопасности и после прыжка благополучно вошел на нашу арену под бурные аплодисменты. 3 июля он снова совершит прыжок с парашютом на нашу арену", – рассказали организаторы, комментируя ситуацию журналистам Fox 40.

Между тем случившаяся на борту круизного корабля MV Hondius вспышка хантавируса официально завершена. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 2 июля на своей странице в соцсети X.