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Мир

Американский парашютист с огромным флагом США приземлился на пивную палатку

США, парашютист, столкновение, видео , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 09:59 Фото: pixabay
Видео, запечатлевшее момент неудачного приземления парашютиста рядом с толпой зрителей на популярном родео, облетело социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Патриотически настроенный парашютист скользил к земле на родео недалеко от Сакраменто, когда его огромный флаг, по всей видимости, зацепился за дерево.

В итоге мужчина врезался в пивную палатку. На моменте столкновения видео обрывается.

Тем не менее организаторы родео заявили, что с патриотом все в порядке.

"Сообщаем, что наш парашютист Росс в безопасности и после прыжка благополучно вошел на нашу арену под бурные аплодисменты. 3 июля он снова совершит прыжок с парашютом на нашу арену", – рассказали организаторы, комментируя ситуацию журналистам Fox 40.

Между тем случившаяся на борту круизного корабля MV Hondius вспышка хантавируса официально завершена. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 2 июля на своей странице в соцсети X.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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