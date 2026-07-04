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Мир

Великобритания закрыла программу обучения для миллиона девушек

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 16:47 Фото: pexels
Великобритания отменила программу SHEFE стоимостью 45 млн фунтов (около 28,4 млрд тенге), которая должна была расширить доступ к высшему образованию для миллиона женщин и девушек в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Проект закрыли спустя два года после его анонса из-за сокращения бюджета международной помощи.

Программу представило прежнее консервативное правительство. Она была направлена на расширение доступа к высшему образованию и поддержку женщин в странах с ограниченными возможностями для обучения, пишет The Guardian.

В мае министр иностранных дел Иветт Купер заявляла, что защита прав женщин и девушек остается одним из приоритетов британской внешней политики. Однако депутаты и представители международных организаций считают, что отмена программы противоречит этим заявлениям.

Депутат от Лейбористской партии Бамбос Хараламбус назвал решение тревожным. По его словам, подобные проекты помогают женщинам реализовать свой потенциал и укрепляют местные образовательные учреждения. Он призвал искать способы восстановить финансирование аналогичных инициатив.

По данным разработчиков программы, женщины с высшим образованием значительно реже вступают в брак в детском возрасте, реже сталкиваются с насилием со стороны партнера и имеют более высокий уровень доходов.

Представители организаций, работающих в сфере международного развития, заявили, что закрытие SHEFE стало очередным шагом, ослабляющим обязательства Великобритании по поддержке женщин и девушек.

Кроме того, МВД Великобритании прекратило выдачу новых учебных виз заявителям из Афганистана, Судана, Мьянмы и Камеруна. По мнению критиков, это лишит многих женщин возможности получить образование за рубежом.

Ранее британские власти также отказались от программы Education for All в Южном Судане стоимостью 150 млн фунтов, которая была рассчитана на поддержку образования девочек и детей с инвалидностью. В последние годы финансирование образовательных проектов также сократили в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Нигерии и Зимбабве.

По оценке ЮНИСЕФ, к 2026 году объем международной помощи в сфере образования сократится на 3,2 млрд долларов, а около 6 млн детей могут лишиться возможности посещать школу.

Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил, что к 2027 году Великобритания снизит расходы на международную помощь с 0,5% до 0,3% валового национального дохода. Правительство объясняет сокращение необходимостью увеличить расходы на оборону.

В Министерстве иностранных дел заявили, что, несмотря на сокращение бюджета помощи, защита женщин и девушек остается приоритетом, а финансирование программ по борьбе с насилием в отношении женщин в этом году сохранится.

Ранее премьер Британии Стармер объявил королю и общественности о своем уходе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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