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Мир

Грозилась расправой: пьяная бабушка устраивала 11-летней внучке ад на земле

женщина со спины без лиц, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 22:51 Фото: magnific
Бдительность педагогов спасла ребенка от домашнего ада в России. Школьные учителя забили тревогу, узнав, что 11-летнюю ученицу регулярно избивает и держит в страхе собственная бабушка, передает Zakon.kz.

Как пишет 4 июля 2026 года издание Газета.ру, жуткий инцидент произошел в Воронежской области.

По данным следствия, 59-летняя женщина проживала с внучкой в селе Манино. Пьяная бабушка регулярно избивала девочку якобы из-за ее плохого поведения и грозила расправой ребенку.

"Об издевательствах узнали педагоги школы и сообщили в правоохранительные органы", – говорится в публикации.

Несовершеннолетнюю из семьи изъяли, в отношении ее родственницы возбуждено уголовное дело об истязании.

Ранее сообщалось, что казахстанка обжигала своих детей раскаленной вилкой и утюгом.

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Канат Болысбек
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