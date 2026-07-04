Грозилась расправой: пьяная бабушка устраивала 11-летней внучке ад на земле
Фото: magnific
Бдительность педагогов спасла ребенка от домашнего ада в России. Школьные учителя забили тревогу, узнав, что 11-летнюю ученицу регулярно избивает и держит в страхе собственная бабушка, передает Zakon.kz.
Как пишет 4 июля 2026 года издание Газета.ру, жуткий инцидент произошел в Воронежской области.
По данным следствия, 59-летняя женщина проживала с внучкой в селе Манино. Пьяная бабушка регулярно избивала девочку якобы из-за ее плохого поведения и грозила расправой ребенку.
"Об издевательствах узнали педагоги школы и сообщили в правоохранительные органы", – говорится в публикации.
Несовершеннолетнюю из семьи изъяли, в отношении ее родственницы возбуждено уголовное дело об истязании.
Ранее сообщалось, что казахстанка обжигала своих детей раскаленной вилкой и утюгом.
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