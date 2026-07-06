Сборную Кабо-Верде встретили в аэропорту на коленях

5 июля в аэропорту имени Нельсона Манделы в городе Прая сборную Кабо-Верде приветствовали тысячи болельщиков, родственники и официальные лица, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание привлекли сотрудники аэропорта, которые при встрече футболистов встали перед ними на колени в знак уважения и признательности. Видео необычной встречи быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий отклик среди болельщиков.

🇨🇻 What a welcome home! 🏠



Thousands of fans gathered at the airport to welcome the Cape Verde team after their historic FIFA World Cup debut.



Despite their Round of 32 exit, the Blue Sharks captured hearts around the world and return home as national heroes. ❤️💙… pic.twitter.com/mHMJ0mpSVy — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 5, 2026

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/8 финала команда уступила Аргентине со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в дополнительное время. Несмотря на поражение, выступление дебютантов турнира стало одной из главных сенсаций мундиаля.

Для небольшого островного государства с населением около 600 тыс. человек этот результат стал крупнейшим достижением в истории национального футбола, передает The Times of India. Поэтому на родине игроков встретили как настоящих героев.

"Они сделали больше, чем просто футбол, парни заставили весь мир гуглить "Кабо-Верде" и благодаря им в страну ожидается большой приток туристов. Они выиграли не Чемпионат мира, а рост экономики для Кабо-Верде", – отмечают интернет-пользователи.

Приземление самолета и феерическую встречу транслировал в прямом эфире самый узнаваемый голкипер. После чемпионата Возинья набрал свыше 25 млн подписчиков в Instagram.

На днях пропавший по дороге на чемпионат мира по футболу в США 65-летний английский футбольный болельщик был найден живым и невредимым спустя 10 дней.