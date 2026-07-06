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Мир

Сборную Кабо-Верде встретили в аэропорту на коленях

Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 06:16 Фото: Instagram/fcfcomunica
5 июля в аэропорту имени Нельсона Манделы в городе Прая сборную Кабо-Верде приветствовали тысячи болельщиков, родственники и официальные лица, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание привлекли сотрудники аэропорта, которые при встрече футболистов встали перед ними на колени в знак уважения и признательности. Видео необычной встречи быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий отклик среди болельщиков.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/8 финала команда уступила Аргентине со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в дополнительное время. Несмотря на поражение, выступление дебютантов турнира стало одной из главных сенсаций мундиаля.

Для небольшого островного государства с населением около 600 тыс. человек этот результат стал крупнейшим достижением в истории национального футбола, передает The Times of India. Поэтому на родине игроков встретили как настоящих героев.

"Они сделали больше, чем просто футбол, парни заставили весь мир гуглить "Кабо-Верде" и благодаря им в страну ожидается большой приток туристов. Они выиграли не Чемпионат мира, а рост экономики для Кабо-Верде", – отмечают интернет-пользователи.

Приземление самолета и феерическую встречу транслировал в прямом эфире самый узнаваемый голкипер. После чемпионата Возинья набрал свыше 25 млн подписчиков в Instagram.

Сборная Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 06:16

Фото: Instagram/vozinha1

На днях пропавший по дороге на чемпионат мира по футболу в США 65-летний английский футбольный болельщик был найден живым и невредимым спустя 10 дней.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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